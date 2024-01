Ist das der Stress? Oder schon die Wechseljahre?

Schweißausbrüche und Hitzewallungen: Diese Symptome der Wechseljahre kennen die meisten Frauen. Wenn dann noch die Regel ausbleibt, ist vielen klar: Ich bin wohl in den Wechseljahren. Was aber, wenn gerade erst der 40. Geburtstag gefeiert wurde, Blutungen noch regelmäßig kommen und die Veränderungen nicht auf der Top-Liste der Wechseljahresbeschwerden stehen?



Dann suchen viele Frauen die Ursache im täglichen Stress oder laufen von Arzt zu Arzt, bis sie irgendwann vielleicht einen Tipp bekommen: Diese Beschwerden können im Zusammenhang mit dem veränderten Hormonspiegel stehen.

Bei manchen Frauen beginnen die Wechseljahre schon mit Ende 30, bei anderen erst mit fünfzig Jahren. Die letzte Regelblutung (Menopause) liegt im Durchschnitt bei 51-52 Jahren und beendet die Wechseljahre. Allerdings: Dass es wirklich die letzte Blutung war, weiß man erst nach einem Jahr. Viele Frauen berichten davon, dass sie zuerst Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen als Symptome bemerken.

Das ist sehr unterschiedlich: Manche Frauen haben nur 3-4 Jahre Beschwerden, andere bis zu 10 oder 15 Jahre lang. Oft geht es den Frauen in der Postmenopause besser, denn dann kommt der Hormonhaushalt zur Ruhe. Die Postmenopause ist die letzte der vier Phasen der Wechseljahre.

Viele Frauen kennen das: Sie schlafen schlecht ein oder liegen nachts lange wach. Die Gedanken kreisen und morgens fühlt man sich wie gerädert. Liegt es am Stress? Nicht immer: Bei vielen Frauen sind Schlafstörungen und Schlaflosigkeit die ersten Anzeichen der Wechseljahre, noch bevor Hitzewallungen oder andere typische Wechseljahrbeschwerden auftreten.



Ist dafür zu Beginn der Wechseljahre ein Mangel an Progesteron verantwortlich, fehlt später auch Östrogen, was ebenfalls zu Schlafstörungen und Schlaflosigkeit führen kann. Und: Ein niedriger Östrogenspiegel führt zu einer verminderten Produktion von Melatonin.

Hitzewallungen gehören zu den häufigsten Wechseljahresbeschwerden und sind für viele Frauen besonders belastend. Oftmals sind sie allerdings nicht unter den ersten Symptomen, sondern kommen rund um die letzte Regel. Die Hormone Östrogen und Progesteron spielen eine wichtige Rolle bei der Temperaturregulation im Körper. Insbesondere das fehlende Östrogen spielt hier eine Schlüsselrolle, auch wenn noch nicht alles rund um die "fliegende Hitze" erforscht ist.

Kaum hat man langsam aber sicher die nervige Frage "Hast du etwa deine Tage?" hinter sich, gibt es schon das nächste Problem, das für schlechte Laune sorgt: Stimmungsschwankungen sind eine häufige "Nebenwirkung" der Wechseljahre. Ständige Gereiztheit, gefühlte Überforderung bei alltäglichen Aufgaben, davon berichten viele Frauen. Die Stimmungsschwankungen beginnen oft schon am Anfang der Perimenopause, sagt Dr. Katrin Schaudig, Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft im MDR-Aktuell-Podcast "Hormongesteuert":

Ein sehr häufiges Phänomen, und zwar interessanterweise gerade in dieser Übergangsphase, wenn die Frauen noch gar nicht an die Wechseljahre denken. Dr. Katrin Schaudig, Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft Podcast "Hormongesteuert" (MDR)

Hitzewallungen bewirken bei manchen Frauen heftiges Herzklopfen, andere berichten von Schwindelgefühlen. Nächtliches Herzrasen wird mit einem Progesteronmangel in Verbindung gebracht, der bereits in der Prämenopause beginnen kann. Treten diese Symptome nur zusammen mit den Wallungen auf, sind sie meist harmlos.



Doch das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, steigt in den Wechseljahren an. Daher sollten weitergehende Herz-Kreislauf-Symptome unbedingt ernst genommen und ärztlich abgeklärt werden, um einen Herzinfarkt bei Frauen nicht zu übersehen.

Klar, wir werden alle älter und in den Wechseljahren stärker werdende Gelenkprobleme können auch auf Abnutzungserscheinungen hindeuten. Allerdings haben auch Östrogene einen starken Einfluss auf die Knochen- und Gelenkgesundheit, und es gibt sogar einen Begriff dafür, wenn es dort in den Wechseljahren schmerzt: Menopausale Arthritis. Die Schmerzen treten besonders morgens nach dem Aufstehen auf.

Manchmal hat frau einfach keine Lust. Das ist normal. Wenn die sexuelle Unlust aber ungewohnt lange andauert, kann das Teil der Wechseljahressymptome sein. Hormonmangel, aber auch Wechselwirkungen mit Symptomen wie Scheidentrockenheit, Gewichtszunahme und damit verbundene Probleme mit dem eigenen Körper, Erschöpfung aufgrund von Schlafproblemen sowie Stimmungsschwankungen können eine Rolle spielen.

Kein Thema, das Frauen gern beim Arzt ansprechen: Scheidentrockenheit. Vor allem der Rückgang von Östrogen führt dazu, dass die Haut im Genitalbereich dünner und trockener sowie anfälliger für Verletzungen wird. Die Scheide kann sich trockener anfühlen, Frauen haben eventuell Schmerzen beim Sex.

Die Scheidentrockenheit ist das einzige Symptom der Wechseljahre, das auf keinen Fall aufhört, sondern leider eher zunimmt. Im Grunde sind 100 Prozent aller Frauen betroffen. Es haben aber nicht alle Beschwerden. Dr. Katrin Schaudig, Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft MDR-Podcast "Hormongesteuert"

Auch die Schleimhaut der Harnröhre kann betroffen sein, wodurch es häufiger zu Harnwegsinfekten kommt. Manche Frauen berichten auch von zunehmender Inkontinenz ist den Wechseljahren.

Wie könnte es anders sein - auch hier spielt das Östrogen wieder eine wichtige Rolle: In den Wechseljahren verändert sich der Stoffwechsel. Viele Frauen nehmen während der Wechseljahre zu. Zudem verändert sich das Fettverteilungsmuster, weg von der "Birne", hin zur "Apfelform", bei der sich das Fett hauptsächlich am Bauch sammelt. Dieses Bauchfett ist sehr ungesund, weil sich dort entzündungsfördernde Stoffe bilden.



Also eine Diät machen? Na ja: Zwar sinkt der Energiebedarf im Alter, es werden also weniger Kalorien benötigt. Der Nährstoffbedarf - Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Eiweiß - sinkt jedoch nicht, im Gegenteil. Mehr Bewegung und eine Ernährungsumstellung mit weniger Weißmehl und Zucker ist daher eine bessere Idee als zu hungern.

Auch der Abbau der Knochendichte hängt mit dem Umbau der Hormonsituation im weiblichen Körper zusammen und spielt vor allem in der Postmenopause durch den Östrogenmangel eine Rolle. Auch wenn es insgesamt noch zahlreiche andere Risikofaktoren für Osteoporose gibt, sollte das Thema in dieser Lebensphase aufmerksam beobachtet werden. Zudem ist aufgrund des Oestrogenmangels eine höhere Kalziumzufuhr notwendig.

So viele Symptome - warum kennt mein Arzt die nicht?