Sport? So wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden! Allerdings rückt das Thema in der Zeit der Wechseljahre nochmal stärker in den Fokus. Was viele nicht wissen: Für Frauen ab 40 geht es dabei vor allem um Krafttraining und Muskelaufbau!

Viele Symptome der Wechseljahre wie Hitzewallungen oder Gelenkprobleme sind für betroffene Frauen deutlich spürbar. Der Muskelabbau in dieser Zeit sowie die Zunahme des Osteoporose-Risikos dagegen sind schleichende Prozesse.



Frauen in und nach den Wechseljahren haben es schwer, ihre Muskelmasse zu erhalten. Der Grund dafür: Der Östrogenspiegel sinkt, deshalb können Proteine weniger gut in der Muskelmasse abgespeichert werden. Außerdem verlangsamt sich der Stoffwechsel. Viele Frauen in den Wechseljahren beobachten, dass sie genau so viel essen wie früher und trotzdem plötzlich mehr auf die Waage bringen.