Die Phytotherapie oder Pflanzenheilkunde ist eines der ältesten Therapieverfahren in der Medizin: Heilpflanzen sind seit Tausenden von Jahren in Gebrauch und die Basis vieler heutiger Arzneimittel. Pflanzen haben starke und manchmal durchaus auch giftige Wirkstoffe: Auch wenn pflanzliche Arzneimittel meist nicht verschreibungspflichtig sind, sollten sie daher nicht bedenkenlos angewendet werden.

Eine besondere Aufmerksamkeit gilt im Zusammenhang mit den Wechseljahren den Phytoöstrogenen. Das sind Pflanzen, deren Wirkung dem Östrogen ähnlich ist, weshalb Phytoöstrogene oft auch als pflanzliches Östrogen bezeichnet werden.



Östrogen ist (neben dem Progesteron) das weibliche Hormon, das in den Wechseljahren stark schwankt und später deutlich absinkt. Das fehlende Östrogen ist für zahlreiche Beschwerden in den Wechseljahren - unter anderem Hitzewallungen und Schweißausbrüche, Zyklusstörungen und Scheidentrockenheit - verantwortlich.



Phytoöstrogene besitzen eine Bindungsfähigkeit für die Östrogenrezeptoren und können dort eine hormonähnliche Wirkung hervorrufen. Viele davon haben auch als Arzneimittel eine Zulassung, so wie Mittel mit Traubensilberkerze, Rotklee oder dem sibirischen Rhabarber. Auch Frauenmantel , Ginseng, Nachtkerzenöl oder Soja-Isoflavone sind hier zu nennen.



Phytoöstrogene wirken weniger stark als eine Hormontherapie und sind nicht in der Lage, auf lange Sicht die fehlenden Hormone zu ersetzen.