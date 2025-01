Viele Frauen in den Wechseljahren beobachten, dass sie genau so viel essen wie früher und trotzdem plötzlich mehr auf die Waage bringen. Kein Wunder: Zwischen dem 25. und 60. Lebensjahr reduziert sich bei Frauen der tägliche Energiebedarf durchschnittlich um etwa 400 Kalorien. "Wenn Sie in den Wechseljahren das Gleiche essen wie vorher, werden Sie zunehmen", fasst es Wechseljahres-Expertin Dr. Katrin Schaudig zusammen.

Gewichtszunahme ist nicht das einzige Thema für Frauen in den Wechseljahren. Viele leiden unter zahlreichen Beschwerden.



Die gute Nachricht: Neben anderen Möglichkeiten, den Mangel an schützenden Hormonen auszugleichen, ist eine bewusste Ernährung eine wichtige Stellschraube in dieser Lebensphase.



Damit können Frauen ihr Gewicht besser regulieren, aber auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutzucker-Probleme oder Hitzewallungen in den Griff bekommen.