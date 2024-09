Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Schlafprobleme: Mehr als neun Millionen Frauen in Deutschland sind gerade in den Wechseljahren, die in verschiedene Phasen eingeteilt werden. Doch woran merkt man, dass es losgeht?

Viele Frauen gehen davon aus, dass das Ausbleiben der monatlichen Periode das wichtigste Anzeichen für die Wechseljahre ist. Oder Hitzewallungen. Doch los gehen die Wechseljahre meist sehr viel früher: "Anfangssymptome wie Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen oder allgemeines Unwohlsein entwickeln sich oft schleichend, daher werden sie häufig übersehen. Viele Betroffene denken zunächst gar nicht an die Wechseljahre und nehmen etwaige Beschwerden lange hin - das muss nicht sein", so Dr. Katrin Schaudig von der Deutschen Menopause Gesellschaft. Das Thema sollte durchaus schon mit 40 Jahren in den Blick genommen werden.



Es gibt einige Anhaltspunkte, die Frauen Hinweise darauf geben, ob sie sich in den Wechseljahren befinden und ihre Beschwerden damit in Zusammenhang stehen könnten. Diese sollten mit dem Gynäkologen oder der Endokrinologin (Hormonexpertin) besprochen werden.