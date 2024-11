Unterleibskrebs tritt besonders bei Frauen in der Menopause auf. Mit jährlich rund 11.000 Neuerkrankungen (laut Zentrum für Krebsregisterarten) am häufigsten: Gebärmutterkörperkrebs. Eine von 50 Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Die meisten Patientinnen sind über 50 Jahre alt, nur 15 Prozent sind jünger.



Die Heilungschancen stehen in einem frühen Stadium besonders gut. Umso wichtiger ist es, typische Anzeichen einordnen zu können und den Frauenarzt aufzusuchen.