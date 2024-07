Im Schnitt braucht ein menstruierender Mensch zwischen 13 und 51 Jahren rund 9.120 Tampons in seinem Leben. Umso beunruhigender ist es, dass Wissenschaftler der University of California, Berkeley nun herausgefunden haben, dass Tampons giftige Metalle wie Blei und Arsen enthalten können.

30 Tampons von 14 verschiedenen Marken haben die Forscher untersucht. Dabei nicht nur Produkte aus den USA, sondern auch aus der EU und Großbritannien. Die Marken werden in der Studie nicht genannt, es könnten aber auch Tampons darunter sein, die in Deutschland verkauft werden.



Auf 16 verschiedene Metalle wurde getestet - darunter Blei, Arsen, Quecksilber und Nickel. In allen getesteten Produkten konnten demnach Metalle nachgewiesen werden. Die Konzentration varrierte je nachdem, wo die Tampons gekauft wurden und ob es sich um biologische oder nicht-biologische Tampons handelte.