Die Wechseljahre beginnen bei den meisten Frauen mit Mitte 40 – und da haben viele Frauen durchaus noch ihre Regelblutung, viele von ihnen sogar noch ganz regelmäßig. Gleichzeitig können in dieser Phase dennoch bereits erste Wechseljahres-Symptome auftreten. Viele Frauen wissen aber gar nicht, dass neu aufgetretende Schlafstörungen, Gelenkbeschwerden oder Stimmungsschwankungen bereits auf die Wechseljahre hinweisen.



Oft hat sich in dieser Zeit auch der Zyklus schon etwas verändert: Er ist kürzer oder länger geworden, die Blutungen haben sich verstärkt oder die Stimmungsschwankungen in der zweiten Zyklushälfte (PMS) sind stärker geworden. Auch das können Anzeichen auf den Beginn der Wechseljahre sein.