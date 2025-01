Bei der laparoskopischen Hysterektomie machen die Operierenden wenige kleine Schnitte in die Bauchdecke. Darüber führen sie chirurgische Instrumente sowie eine Kamera in den Bauch ein. Die Gebärmutter wird zerkleinert, das Gewebe dann vorsichtig abgesaugt.



Der Heilungsprozess danach verläuft in der Regel schneller. Diese Methode kommt bei gutartigen Veränderungen der Gebärmutter zum Einsatz oder wenn sie zu groß ist, um durch die Vagina entfernt zu werden.