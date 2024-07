Unangenehm und für viele noch immer ein Tabu-Thema sind Blasenprobleme wie ständiger Harndrang, Blasenschwäche oder Blasenentzündung.



Ein häufiger Grund für Blasenprobleme in oder nach den Wechseljahren kann der Hormonmangel sein. Auch Schwangerschaften und Geburten sind mögliche Gründe für Inkontinenz.

Blasenentzündung: Welche Symptome und Ursachen gibt es in den Wechseljahren?

Unangenehm, wenn es brennt und schmerzt beim Wasserlassen und man ständig aufs Klo muss: Unter Blasenentzündungen leiden viele Frauen. Männer sind seltener betroffen.



Der Grund dafür: die kürzere Harnwegsröhre bei Frauen, durch die Bakterien einfacher in die Harnröhre aufsteigen und einen Infekt auslösen können.



Auch der Östrogenmangel in den Wechseljahren spielt eine Rolle, denn die Schleimhäute werden trockener, der pH-Wert im Genitalbereich steigt an. Die Folge: Infektionen haben leichtes Spiel. Der Zusammenhang mit den hormonellen Veränderungen in dieser Lebensphase wird aber immer noch zu häufig übersehen.

Viele Frauen haben immer wieder Harnwegsinfekte und bekommen immer wieder gesagt, dass das nichts mit den Wechseljahren zu tun hat. Dabei sind sie mit durch die Hormonumstellung ausgelöst. Dr. Nicole Weirich, Fachärztin für Urologie Podcast "Hormongesteuert"

Inkontinenz: Welche Symptome, Arten und Formen gibt es?

Inkontinenz - das bedeutet, dass es schwer oder sogar nicht mehr möglich ist, den Urin zu halten oder kontrolliert abzugeben. Dabei kann man zwischen drei verschiedenen Formen unterscheiden:



Die Belastungsinkontinenz oder Stressinkontinenz : Diese Form der Blasenschwäche macht über die Hälfte aller Fälle aus. Sie zeigt sich vor allem bei körperlicher Anstrengung: beim Lachen, Husten, Niesen, Treppensteigen - in schwereren Fällen auch schon beim Gehen oder Aufstehen.

: Diese Form der Blasenschwäche macht über die Hälfte aller Fälle aus. Sie zeigt sich vor allem bei körperlicher Anstrengung: beim Lachen, Husten, Niesen, Treppensteigen - in schwereren Fällen auch schon beim Gehen oder Aufstehen. Die Drang-Inkontinenz betrifft rund 15 Prozent der Betroffenen. Der Harndrang schießt ganz plötzlich ein: "Zum Beispiel, wenn man die Haustür aufschließt und es dann plötzlich nicht mehr bis zur Toilette schafft - wir sagen auch gern 'Schlüsselsymptom", beschreibt es Dr. Weirich.

betrifft rund 15 Prozent der Betroffenen. Der Harndrang schießt ganz plötzlich ein: "Zum Beispiel, wenn man die Haustür aufschließt und es dann plötzlich nicht mehr bis zur Toilette schafft - wir sagen auch gern 'Schlüsselsymptom", beschreibt es Dr. Weirich. Die Misch-Inkontinenz, die Symptome beider Formen zeigt und bis zu 30 Prozent aller Fälle ausmacht. Sie entsteht häufig mit fortschreitendem Alter.

Welche Ursachen für Inkontinenz und Blasenschwäche gibt es?

Bei einer Belastungsinkontinenz sind meist die Muskeln im Beckenboden zu schwach. Ausgelöst werden kann das durch Geburten, hormonelle Veränderungen oder Übergewicht.



Ursache bei der Dranginkontinenz ist eine überaktive oder überempfindliche Blase. Ausgelöst werden kann dieses Problem zum Beispiel durch Blasenentzündung, Blasensteine, Parkinson, Alzheimer-Demenz, Multiple Sklerose, Diabetes oder Östrogenmangel.

Welche Rolle spielen die Hormone in den Wechseljahren?

Wenn der weibliche Körper in den Wechseljahren weniger Hormone produziert, führt das oft zu einer Schwächung des Beckenbodens. Vor allem das fehlende Östrogen sorgt hier für Probleme. Zudem können durch den Östrogenmangel auch Blasenentzündungen begünstigt werden: Die Scheide wird trockener und die Schleimhäute im Genitalbereich können sich zurückbilden ("Atrophie").



Damit verliert das Gewebe weiter an Elastizität und an Stabilität - die Belastungsinkontinenz nimmt zu und auch der plötzliche und starke Harndrang kann dazukommen.

