Dass schmutziger Schnee nicht in den Mund gehört, versteht sich von selbst. Aber gilt das auch für den reinen, frisch gefallenen Schnee?



Ja! Auch davon sollte man lieber die Finger beziehungsweise die Zunge lassen. Denn selbst vermeintlich sauberer Schnee kann durch Schadstoffe aus der Luft belastet sein, so Ökotest.



Der frisch gefallene Schnee kann sogar Bakterien enthalten, zeigt eine Studie von 2018, die in Nordirland durchgeführt wurde. Schneeproben von verschiedenen Orten zeigten eine Vielzahl von Bakterienstämmen, die Infektionen verursachen können.