Diclofenac ist ebenfalls ein gängiges Schmerzmittel. Wie Ibupfofen wirkt es bei Zahn-, Regel-, Muskel- und Kopfschmerzen und hilft auch bei Entzündungen. Es wirkt erst nach ein bis zwei Stunden - dafür hält die Wirkung bis zu 12 Stunden an.



Achtung bei möglichen Nebenwirkungen auf Nieren, Herz und Magen: Besprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, welches Mittel in welcher Dosierung für Sie infrage kommt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) warnt zudem, dass Diclofenac das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle stärker erhöht als Ibuprofen. Das Mittel ist in vielen Ländern nicht mehr rezeptfrei erhältlich (z. B. in Großbritannien).