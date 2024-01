Generell gilt: Schlafwandler können all das tun, was sie auch tagsüber tun können. Es sei sogar möglich, schlafwandelnd Auto zu fahren, sagen Schlafforscher. Praktisch kommt das aber nie vor bzw. wurde noch nie beobachtet.



In den allermeisten Fällen bewegen sich Schlafwandler nur wenig, laufen im Haus oder in der Wohnung umher oder verrücken Möbel. Schlafwandeln läuft in der Regel glimpflich ab - wenn man von kleineren Stoßverletzungen absieht.