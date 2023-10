Fehlt Ihnen der Mut zu einem persönlichen Gespräch, dann suchen Sie sich Hilfe in (anonymen) Internetforen. Es gibt tausende andere Menschen, die genau wie Sie an Zahnarztangst leiden. Dort finden Sie Trost, Tipps und ermutigende Beispiele, die Angst zu überwinden.

Verabschieden Sie sich von albtraumhaften Szenarien. Sie allein bestimmen und entscheiden, was während einer Behandlung gemacht werden darf. Der richtige Zahnarzt wird also nur tun, was Sie wollen. Die Kontrolle liegt bei Ihnen. Sie sind der Situation nicht wehrlos ausgeliefert!