Emotionen Wie man(n) weinen lernen kann und warum man das auch sollte

19. Oktober 2023, 14:24 Uhr

Pop-Musiker Wincent Weiss weint gerne. Dass heulen schön ist, hat der 30-Jährige erst jetzt gemerkt. Früher habe er diese Emotionen nicht gerne zugelassen, so wie viele Männer. Dass weinen an sich bei der Verarbeitung von Emotionen hilft, ist wissenschaftlich umstritten. Was aber auf jeden Fall hilft, ist das Mitgefühl anderer Menschen, das wir durch unsere Tränen hervorrufen. Kann man lernen zu weinen?