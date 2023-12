In vielen deutschen Städten engagieren sich ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in der Kinder-Trauerbegleitung und bieten Kindern und Jugendlichen bei speziellen Treffen einen geschützten Raum für ihre Trauer. Denn nicht selten verstecken die Heranwachsenden diese, um ihre Eltern nicht noch mehr zu belasten.



Dem Alter der Kinder entsprechend wird in den Gruppen das Thema Tod und Verlust spielerisch aufgearbeitet. Dabei geht es auch um das Bewahren schöner Erinnerung an den Toten und um Fragen, die sich den Kindern nun stellen: "Feiern wir jetzt trotzdem noch Weihnachten?" Darüber hinaus bleibt Zeit zum Spielen und Lachen.



Passende Angebote findet man unter trauergruppe.de, über Hospize oder Wohlfahrtsverbände wie das DRK oder die Malteser.