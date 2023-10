Trauer ist eine natürliche Reaktion auf einen großen Verlust - und die äußert sich bei jedem Menschen anders. Die Einen fühlen sich wie gelähmt, bei Anderen macht sich Wut breit.



Wichtig ist, sich seiner Trauer zu stellen. Verdrängt man den Verlust eines geliebten Menschen, kann das zu körperlichen und psychischen Erkrankungen führen. Ziel sollte sein, in das eigene Leben zurückzufinden.

Schnelle Hilfe in der Not: die Telefonseelsorge

Allein muss man den Schmerz eines Verlustes nicht bewältigen. Eine große Hilfe kann das Gespräch mit einem anderen Menschen sein. Ist der im Moment der größten Verzweiflung nicht zur Stelle, genügt ein Griff zum Telefon.



"Sorgen richten sich nicht nach Tages- oder Öffnungszeiten", heißt es auf der Internetseite der Telefonseelsorge. Die Berater und Beraterinnen sind deshalb an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr für Sie da.



Tel.: 0800 1110111 und 0800 1110222



Darüber hinaus sind Beratungen per E-Mail, im Chat oder persönlich vor Ort möglich. Die Gespräche sind anonym, vertraulich und kostenfrei.

Bildrechte: IMAGO / Martin Wagner

Trauer- und Selbsthilfegruppen

Geteiltes Leid ist halbes Leid? Das muss bei einem Trauerfall nicht zutreffen. Dennoch hilft es, sich mit anderen Trauernden auszutauschen. In der Regel bestehen Trauergruppen aus einer festen Zahl an Teilnehmern, die sich regelmäßig treffen - und das meist über mehrere Monate. Dadurch entsteht ein vertrauter Rahmen.



Trauer- und Selbsthilfegruppen gibt es in fast jeder Stadt. Eine Übersicht findet man auf trauergruppe.de oder verwitwet-info.de.



Und: Es gibt auch spezialisierte Angebote, wie Trauergruppen für Eltern und trauernde Geschwister (Angebote deutschlandweit unter veid.de), Trauergruppen für Eltern, die ihr Kind vor, während oder kurz nach der Geburt verloren haben (initiative-regenbogen.de) und Trauergruppen für Suizidtrauernde (deutschlandweite Angebote über agus-selbsthilfe.de).

Trauercafés: Austausch mit anderen Betroffenen

Auch in sogenannten Trauercafés kann man sich mit anderen Trauernden austauschen. Hier gibt es keine festen Gruppen, die sich regelmäßig treffen. Man kommt dazu, wenn einem danach ist. Eine gute Möglichkeit, um auf Menschen zu treffen, die Ähnliches durchgemacht haben und der eigenen Situation deshalb mit Verständnis begegnen können.



Unter trauergruppe.de kann man ein Café in der Nähe finden.

Bildrechte: IMGAO / Westend61

Trauerbegleiter: Trauer im eigenen Tempo

Jeder Mensch trauert anders - und in seinem eigenen Tempo. Trauerbegleiterinnen und -begleiter sind darauf eingestellt und passen sich dem jeweiligen Trauernden an.



Ehrenamtliche Trauerbegleiter findet man beispielsweise über Wohlfahrtsverbände, wie zum Beispiel die Malteser, Kirchen oder Hospize. Diese Angebote sind in der Regel spendenfinanziert - und für den Trauernden kostenfrei.



Mit bis zu 60 Euro pro Stunde muss man rechnen, wenn man sich für eine individuelle Begleitung durch einen selbstständigen Trauerbegleiter entscheidet. Fündig wird man auf der Seite vom Bundesverband Trauerbegleitung e.V. oder über den Bestatter.

Kinder und Jugendliche trauern anders als Erwachsene. Sie trifft der Tod eines nahestehenden Menschen oft besonders hart. Es gibt zahlreiche Angebote, die jungen Menschen - ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechend - helfen können, die Trauer (auch spielerisch) zu verarbeiten.

Bildrechte: IMAGO / Rolf Kremming

Trauergruppen für Kinder und Jugendliche