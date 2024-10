Beim Poledance wird an einer Stange trainiert, die senkrecht zwischen Boden und Decke angebracht ist - daher auch der Name: "Pole" bedeutet auf Deutsch "Stange". Der Tanz an der Stange besteht aus akrobatischen Hebe- und Schwingbewegungen. Es können sowohl tänzerische Choreographien als auch einzelne Übungen, die nicht unbedingt etwas mit Tanz zu tun haben, ausgeführt werden.

An Stangen zu tanzen ist eine jahrhundertealte Tradition. Ihr Ursprung wird oft in der indischen Sportart "Mallakhamb" gesehen, die erstmals im 12. Jahrhundert schriftlich erwähnt wurde. Bei dieser akrobatischen Sportart werden gymnastische Übungen an einer Holzstange ausgeführt.



Seit dem 20. Jahrhundert wird auch in Strip-Clubs an der Stange getanzt. Damit wird Poledance auch heute noch hauptsächlich in Verbindung gebracht. Mittlerweile gibt es das Training an der Stange aber für ganz unterschiedliche Menschen und in verschiedenen Varianten - ob sexy, sportlich oder tänzerisch.