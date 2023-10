Pole Dance fordert den gesamten Körper

Pole-Dance ist längst mehr, als der sexy Tanz an der Stange in Nachtclubs. Das Image hat sich gewandelt, denn Pole-Fitness ist ein kunstvolles Ganzkörper-Workout, das so einiges an Kalorien verbrennt. Egal ob jung oder alt, Pole-Dance macht nicht nur Spaß, sondern ist auch super gesund.



Bei dem Sport an der Stange werden nämlich gleich mehrere Körperregionen im Training beansprucht. Vor allem Arme, Schultern, Rücken, Bauchmuskulatur und Po-Muskeln kommen auf ihre Kosten. Doch nicht nur Kraft wird trainiert. Der Körper wird beim Pole-Dance in jede mögliche Richtung gebogen. Durch Seitenrotationen oder Rückbeugen wird die Beweglichkeit und Flexibilität trainiert. Auch Koordination und Ausdauer werden gefördert.

Schon nach wenigen Wochen Training verbessert sich sowohl die Haltung als auch die Körperspannung. Der Körper wird durch Pole-Fitness fit gehalten, wovon letzlich auch die Gesundheit profitiert. Pole-Dance ist nicht nur gut für die Gesundheit. Studien fanden heraus, dass durch die Sportart auch das eigene Körpergefühl positiv beeinflusst wird. Bildrechte: PantherMedia / Sergiy Tryapitsyn

Was ist Pole-Dance?

Beim Pole-Dance wird an einer Stange trainiert, die senkrecht zwischen Boden und Decke angebracht ist - deswegen auch der Name: "Pole" bedeutet auf Deutsch "Stange".



Der Tanz an der Stange besteht aus akrobatischen Hebe- und Schwungbewegungen. Man kann sowohl tänzerische Choreografien daran performen als auch einzelne Übungen, die nicht unbedingt etwas mit dem tänzerischen Bereich zu tun haben.

Woher kommt der Trend Sport an der Stange?

An Stangen zu tanzen ist eine Jahrhunderte alte Tradition. Schon im 12. Jahrhundert nutzten Männer in Asien eine Holzstange, um an ihr Yoga-Übungen zu machen. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts dann brachten chinesische Einwanderer den Tanz an der Stange nach Amerika.



Ab den 1950er-Jahren nutzen dann Showgirls den lasziven Tanz vor allem in Stripclubs. Doch über die Jahre konnte der Sport sein verruchtes Image ablegen. Mittlerweile gibt es Trainingseinheiten an der Stange für ganz unterschiedliche Richtungen - ob sexy, sportlich oder tänzerisch. Bildrechte: IMAGO/Wavebreak Media LTD

Kleidung und Equipment für den Pole-Dance