Stockschwämmchen wachsen von Mai bis Dezember an totem Holz, das sich in Laub- und Nadelwäldern befindet.



Aber auch der Gifthäubling zeigt sich an Baumstümpfen und wächst dort von Frühling bis in den Spätherbst hinein. Meist kommt er auf Nadelhölzern vor, weswegen er früher den Namen Nadelholzhäubling erhalten hat. Schon 100 bis 150 g der Pilze können tödlich wirken.



So kann man sie unterscheiden:





Das Stockschwämmchen besitzt am Stiel kleine Schuppen, während der Gifthäubling unter der Manschette weiße Fasern bildet.

Der Hut des Stockschwämmchens ist hell- bis dunkelbraun. Die Huthaut ist trocken und kahl.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Geruch: Beim Stockschwämmchen wird er als angenehm und würzig beschrieben, während er beim Gift-Häubling muffig, meist auch mehlartig ist.