Eine Pflanze, die Zecken nicht mögen, ist Rainfarn. Die sonnengelb blühende Wildpflanze wächst gerne an Straßenrändern, ist aber auch eine hübsche Blühpflanze für das Staudenbeet. Die Pflanze verströmt einen strengen Geruch und schreckt Zecken dadurch ab. Schöner Nebeneffekt: Das getrocknete Kraut kann man auch als Mottenschutz im Kleiderschrank einsetzen. Die kleinen Blüten des Rainfarns bieten außerdem Nektar für viele Insekten.

Katzen lieben Katzenminze wegen ihres besonderen Geruchs, ganz im Gegensatz zu Zecken. Die ätherischen Öle in den lilafarbenen Blüten enthalten den Wirkstoff Nepetalacton, den Zecken verabscheuen. Katzenminze ist auch optisch eine hübsche blühende Staude, die von Juli bis September blüht. Sie bevorzugt einen trockenen, sonnigen Standort und ist winterhart.

Die Dalmatinische Insektenblume wird auch Insektenpulverpflanze genannt. Sie enthält ein natürliches Insektizid. Die margaritenähnlichen Blütenköpfe bilden den Wirkstoff Pyrethrin, der für Insekten giftig ist. Zecken meiden die Pflanze. Das Problem: Da Pyrethrin für alle Insektenarten, also auch Nützlinge und vor allem Fische, tödlich ist, sollte es im Biogarten nicht ausgebracht werden.

In den vergangenen Jahren sind Zecken in Deutschland auf dem Vormarsch. Sie übertragen gefährliche Krankheiten, wie Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).



Experten warnen vor einem Zeckenrekordjahr. Umso wichtiger ist es, sich vor den kleinen Blutsaugern zu schützen oder sie zumindest richtig zu entfernen. Vor allem in naturnahen Gärten und im Unterholz fühlen sich Zecken wohl und warten dort auf die nächste Blutmahlzeit. Wer es Zecken im Garten ungemütlich machen möchte, kann bestimmte Pflanzen und Kräuter anbauen.