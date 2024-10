Eine Apotheke zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach - vor allem auf dem Land. Aber auch in der Stadt kann es vor der Erkältungssaison schwierig sein, bestimmte Medikamente zu bekommen. Sie sind knapp oder gar nicht erhältlich. Eine Alternative kann es sein, die benötigten Medikamente bei einer Versandapotheke im Internet zu bestellen.

Bereits seit 2004 dürfen Apotheken in Deutschland Versandhandel betreiben - auch mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Für Kunden, die stets das gleiche Medikament verschrieben bekommen und keine weitere Beratung benötigen, kann das eine bequeme Alternative sein.

Der Haken: Nicht jede Online-Apotheke ist seriös. Auf dem Markt gibt es auch fragwürdige Anbieter, die gefälschte Medikamente verkaufen. Die sehen den Originalen zwar zum Verwechseln ähnlich, können aber in der Zusammensetzung der Wirkstoffe ganz anders und deshalb gesundheitsgefährdend sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, entscheidet sich für eine Internet-Apotheke, die im Versandhandels-Register des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet ist.

Verschreibungspflichtige Medikamente gibt es nur auf Rezept - das ist in einer Online-Apotheke nicht anders als in einer Apotheke vor Ort.



Für den Kunden kann das bedeuten, dass er unter Umständen etwas länger auf sein Medikament warten muss. Vor allem dann, wenn es Probleme mit dem flächendeckend eingeführten E-Rezept gibt.



In diesen Fällen kann die Online-Apotheke das gewünschte Medikament erst versenden, wenn das Papierrezept oder ein Ausdruck des E-Rezepts auf dem Postweg eingetroffen und geprüft worden ist.