Dieses Jahr wird die Uhr in der Nacht zum 30. März von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Für viele Menschen ist die Zeitumstellung in den Tagen danach sehr anstrengend. Eine aktuelle Studie der Schmerzklinik Kiel zeigt nun außerdem: Die Umstellung auf die Sommerzeit im Frühjahr führt zu einem Anstieg von Migräneattacken um 6,4 Prozent, während die Rückkehr zur Winterzeit bzw. Normalzeit im Herbst die Häufigkeit von Migräne um 5,5 Prozent verringert.



Besonders am Montag nach der Zeitumstellung schlägt die Migräne bei vielen Betroffenen zu.