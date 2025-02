Die aktuelle Feinstaub-Karte des Umweltbundesamtes zeigt: Rot - und das bedeutet nichts Gutes. Die gemessenen Feinstaub-Werte liegen überall über dem, was für Menschen unbedenklich ist. (Stand: 13. Februar 2025)

Grund ist eine Winter-Wetterlage (nahezu windstill und trocken), die dafür sorgt, dass Schadstoffe in der Luft nicht abziehen können und sich wie unter einer Glocke in den Niederungen und Städten sammeln.



Und das hat Folgen: Aktuell sollten alle auf anstrengenden Sport im Freien verzichten, rät das Umweltbundesamt. Jogging? Eher nicht. Auch wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte es etwas langsamer angehen.



Der Tipp gilt vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen - etwa chronischen Lungenleiden oder Herzproblemen.



Das Problem: Je mehr man sich anstrengt, desto mehr Feinstaub atmet man ein und nimmt damit potenziell schädliche Partikel in der Lunge auf.