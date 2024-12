An vielen Orten in Deutschland steht derzeit die Luft buchstäblich still. Grund ist eine ungewöhnliche Wetterlage, die so genannte Inversionswetterlage, die dafür sorgt, dass Schadstoffe in der Luft nicht abziehen können und sich wie unter einer Glocke in den Niederungen und Städten sammeln. Experten gehen davon aus, dass sich die hohe Feinstaubbelastung bis Silvester und möglicherweise darüber hinaus nicht bessern wird.