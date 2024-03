Menschen mit Autismus haben häufig von klein auf Probleme , zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Das gilt sowohl in der Familie als auch in der Schule oder später im Beruf. Typisch bei Autismus sind auch sich häufig wiederholende (stereotype) Verhaltensweisen und stark eingeschränkte, einseitige Interessen. Etwa die Hälfte der Menschen mit Autismus zeigt außerdem geistige (kognitive) Einschränkungen oder eine geistige Behinderung. Kennzeichnend für Autismus sind drei Kernsymptome:

Weltweit haben schätzungsweise etwa 1 bis 1,5 Prozent der Menschen eine Autismus-Spektrum-Störung. Genaue Zahlen für Deutschland liegen nicht vor. Jungen entwickeln etwa zwei- bis dreimal so häufig eine Autismus-Spektrum-Störung wie Mädchen. Die genauen Ursachen von Autismus sind trotz umfangreicher Forschung noch nicht vollständig geklärt. Es sind aber einige Faktoren bekannt, die das Risiko für eine Autismus-Spektrum-Störung erhöhen können. Dazu gehören genetische, also vererbte Faktoren, bestimmte Vorerkrankungen der Eltern sowie bestimmte Ereignisse während der Schwangerschaft.

Das Asperger-Syndrom unterscheidet sich von anderen Autismus-Spektrum-Störungen häufig dadurch, dass keine Entwicklungsverzögerung bzw. kein Entwicklungsrückstand in der Sprache oder der kognitiven Entwicklung vorhanden ist.



Die meisten Menschen mit Asperger-Syndrom besitzen eine normale allgemeine, in Teilgebieten besonders hohe Intelligenz. Zugleich sind aber in der psychomotorischen Entwicklung und im sozialen Miteinander Auffälligkeiten vorhanden. Häufig zeigen Menschen mit Asperger-Syndrom auch Besonderheiten in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Umweltreizen und Sinneseindrücken.