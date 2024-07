Eigentlich kommen die Mückenarten, die das Oropuche-Virus übertragen, in Europa nicht vor. In Italien wurde im Juni allerdings die erste Infektion gemeldet, so das italienische Gesundheitsinstitut Sacro Cuore Don Calabria (IRCCS). Mittlerweile sei die Zahl auf vier Fälle gewachsen, so die Tageszeitung La Repubblica.



Müssen wir also auch in Deutschland Angst vor Infektionen haben? Wer in tropische Gebiete fliegt oder Zeit am Flughafen verbringt, kann von tropischen Mücken gestochen werden und die Krankheit quasi importierten. Das zumindest ist die Regel bei Malaria-, Dengue- oder Zika-Fieber-Infektionen in Deutschland. Doch laut dem Robert-Koch-Institut könnten als eine Folge des Klimawandels "autochthone Fälle - d. h. in Deutschland erworbene Infektionen - künftig auftreten bzw. zunehmen".

Seinen Namen hat das Virus vom Fluss Oropouche auf der karibischen Insel Trinidad. In Südamerika ist die Situation besonders besorgniserregend. In einigen Ländern steigen die Infektionszahlen, in Brasilien wurden schon im Juli mehr Fälle registriert als im gesamten Vorjahr.



Ob das wirklich an gestiegenen Fallzahlen oder an einer höheren Aufmerksamkeit liegt, sei allerdings unklar, sagte der Virologe Jan Felix Drexler, Leiter des Zentrums für Epidemiologie an der Charité, im Deutschlandfunk. Allerdings sei es wahrscheinlich eines der häufigsten Viren in Südamerika.

Wie schwer die Krankheit verläuft, ist unterschiedlich. Manchmal verläuft sie harmlos, manchmal mit ähnlichen Symptomen wie bei dem Dengue-Fieber: hohes Fieber, Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein, Gelenk- und Muskelschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Lichtempfindlichkeit. Es gibt sogar Patienten, die in Folge der Krankheit an einer Hirnhautentzündung leiden.



Wie sich das Virus genau verbreitet und was die Risikofaktoren für eine Infektion sind, ist noch nicht bekannt. Virologe Jan Felix Drexler sagte im Interview mit dem Deutschlandfunk, er sorge sich um mögliche Geburtsschäden.