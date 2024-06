Das Toxische Schocksyndrom (TSS) breitet sich derzeit in Japan offenbar in Rekordtempo aus. Die Zahl der TSS-Fälle lag dort in diesem Jahr bis zum 2. Juni bei 977 und damit bereits höher als der Rekordwert von 941 Fällen, der für das gesamte vergangene Jahr gemeldet wurde. Das gab das National Institute of Infectious Diseases bekannt.



Bekannt ist die seltene, aber gefährliche Krankheit vor allem durch entsprechende Warnungen auf Tampon-Packungen.

Das macht TSS so gefährlich

Das Toxische Schocksyndrom ist eine seltene, aber ernsthafte Erkrankung, die durch Bakterien verursacht wird. Gelangen diese in den Körper und können sich dort ungestört vermehren, können sie hohes Fieber, einen Kreislaufschock oder sogar Organversagen auslösen: einen sogenannten toxischen Schock.



Die Bakterien treten vor allem über offene Wunden in den Körper ein, auch bei Insektenstichen oder Operationen.



Die Krankheit ähnelt in ihren Anfängen einer gewöhnlichen Grippe - das macht sie so gefährlich, denn die Infektion werde wegen der unspezifischen Symptome oft zu spät erkannt. In etwa einem Drittel der Fälle verläuft das Toxische Schocksyndrom tödlich.



Symptome des Toxischen Schocksyndroms:



hohes Fieber

erhöhter Blutdruck

Schwindel

Übelkeit und Erbrechen

Kopfschmerzen

anhaltende Kreislaufbeschwerden

gesteigerte Blutungen aus der betroffenen Wunde

Rötung der Schleimhäute

Ekzeme und Hautausschlag

Tampons als Auslöser des Toxischen Schocksyndroms?

Als sogenannte "Tamponkrankheit" hat sich das Toxische Schocksyndrom in der Vergangenheit insbesondere bei Frauen einen Namen gemacht. Während der Menstruation sind sie, ähnlich wie bei einer offenen Wunde, anfälliger für eine Infektion.



Durch Tampons oder Menstruationstassen können Keime mit eingeführt werden und so in sehr seltenen Fällen TSS auslösen. Das Risiko, dass die Bakterien sich ausbreiten, erhöht sich, je länger sich entsprechende Menstruationsprodukte im Körper befinden.



Extrem selten ist ein TSS auch beim Gebrauch des Diaphragmas oder der Verhütungskappe möglich, hier auch ohne Menstruationsblutung. Ausschlaggebend ist eine zu lange Benutzungsdauer: beim Diaphragma über 24 Stunden, bei der Verhütungskappe über 48 Stunden.

So kann man TSS vorbeugen