Jeder muss mal, aber nicht jeder gleich oft! Laut AOK ist eine Stuhlgangsfrequenz zwischen dreimal am Tag und dreimal in der Woche normal. Doch wie oft ist gesund?



Eine Studie, die in diesem Jahr in der Fachzeitschrift "Cell Reports Medicine" veröffentlicht wurde, hat einen Zusammenhang zwischen der Stuhlfrequenz und chronischen Krankheiten wie Demenz festgestellt. Das Forscherteam des "Institute of Systems Biology" (ISB) in Seattle untersuchte Gesundheitsdaten, Lebensstil und multimikrobielle Daten von mehr als 1.400 gesunden Erwachsenen.