Der Süchtige muss solange zwanghaft weiterspielen, bis er gewonnen hat. Aber auch danach lässt er nicht ab, denn nun hat sich der Erfolg eingestellt - und er muss weiterspielen, der "Kick" soll sich erneut einstellen. Die Folge: Das Konto ist leer, der Schuldenberg gigantisch. Häufig geht die Ehe darüber in die Brüche, der Job ist manchmal auch weg. Am Ende müssen immer höhere Beträge eingesetzt werden, um den Nervenkitzel zu spüren. Gewinne werden sofort wieder verspielt - ein Teufelskreis.

Häufig gehen Süchtige und Angehörige eine Co-Abhängigkeit ein. So wie die Schnapsflaschen des alkoholkranken Partners häufig im Container verschwinden, so wird unter Umständen auch ein Spielsüchtiger gedeckt. Damit die Nachbarn nichts merken. Aber das ist falsche Scham und unterstützt die Sucht.

Spielsucht ist wie Alkoholsucht nicht heilbar. Aber man kann sie stillstellen. So wie ein trockener Alkoholiker darauf achten muss, was er zu sich nimmt, muss ein abstinenter Spielsüchtiger darauf achten, nicht in Spielbanken oder Casinos zu gehen oder am heimischen PC zu daddeln.