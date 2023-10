Kalt-warme Fußbäder, aber auch der Gang in die warme Wanne können bei Kopfschmerzen wahre Wunder bewirken. So wird die Muskulatur entspannt und die Blutgefäße weiten sich. Außerdem kann man in der Badewanne herrlich abschalten - auch das ist nicht ganz unwichtig. Apropos Wasser: Wer über den Tag verteilt etwa zwei Liter trinkt, senkt das Risiko für Kopfschmerzen deutlich.



Wer das vielleicht vergisst oder nicht schafft, kann den ansteigenden Kopfschmerz eventuell noch mit einer Akupressur in den Griff kriegen. Wie es funktioniert, steht hier.