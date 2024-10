Mit dem Gefäßverschluss, der den typischen Schlaganfall auslöst, gehen laut der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) im Schnitt 1,9 Millionen Nervenzellen pro Minute zugrunde - deshalb der Spruch "time is brain" (Deutsch: Zeit ist Gehirn.) Zeit ist also der wesentlichste Faktor, um die Folgen des Schlaganfalls so gering wie möglich zu halten.

Ein leichter Schlaganfall, auch als vorübergehende Durchblutungsstörung bezeichnet, tritt auf, wenn sich in einer der Arterien ein vorübergehendes Blutgerinnsel bildet. Das kann zu Schlaganfallsymptomen führen, die aber in der Regel innerhalb von 24 Stunden abklingen und keine dauerhaften Nebenwirkungen verursachen. Es kann aber ein erstes Signal für einen ernsthaften Notfall sein und sollte deshalb immer schnellstmöglich medizinisch abgeklärt werden, auch wenn die Symptome nach einiger Zeit wieder verschwunden sind.

Die Behandlung eines akuten Schlaganfalls hängt u.a. von der Form, vom Ausmaß und vom Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens der Symptome ab. Je früher die Behandlung beginnt, desto größer sind die Chancen, Schäden im Gehirn und an anderen Organen zu vermeiden.



Patienten werden in sogenannten Stroke Units behandelt. Das sind Spezialstationen, auf denen Betroffene in den ersten Tagen nach ihrem Schlaganfall behandelt werden. Meist wird dort eine Thrombolyse durchgeführt: Bis zu 4,5 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome können Neurologen das Blutgerinnsel mittels eines Medikamentes, der sogenannten Lyse, wieder auflösen. Ist dieses Zeitfenster überschritten oder ist das Gerinnsel besonders groß, kommt eine Thrombektomie zum Einsatz. Mithilfe eines Katheders wird das Gerinnsel dabei mechanisch entfernt. Dieser Eingriff ist im Einzelfall noch bis zu 24 Stunden nach dem Schlaganfall möglich.



Das Zeitfenster, in dem Schlaganfall-Patienten von einer Thrombektomie profitieren können, ist damit deutlich größer als man bislang annahm. Noch bis 2018 galt, dass geschädigtes Gewebe nur etwa sechs bis acht Stunden nach dem Schlaganfall gerettet werden kann. Inzwischen weiß man, dass auch lange darüber hinaus noch Hoffnung besteht.