Mykoplasmen sind keine Viren, sondern Bakterien. In den letzten Jahren traten von Mykoplasmen (Mycoplasma pneumoniae) ausgelöste Lungenentzündungen eher selten auf. Aktuell ist das anders: Ärztinnen und Ärzte melden stark erhöhte Zahlen. Im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie gebe es einen Anstieg der Infektionen um das 10- bis 20-fache, erklärt Biologe Roger Dumke vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie am Uniklinikum Dresden. Dies könnte auch an einem späten Nachholeffekt nach der Corona-Pandemie und der nachlassenden Herdenimmunität liegen.

Bei Mykoplasmen besteht eine relativ hohe Ansteckungsgefahr. Auch scheinbar Gesunde können die Keime im Nasen-Rachen-Raum haben und sie unbewusst an andere per Tröpfcheninfektion weitergeben. Die Inkubationszeit - also die Zeit zwischen Ansteckung und ersten Symptomen - beträgt 7 bis 20, mitunter sogar bis zu 28 Tage.



Eine flächendeckende Untersuchung, ob Infektionen mit Mykoplasmen vorliegen, gibt es in Deutschland nicht. Eine Meldepflicht hat in Deutschland aktuell nur Sachsen.