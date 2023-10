Wer sich mit einem Erreger einer viralen oder bakteriellen Meningitis infiziert hat, bemerkt meist erst nach einer Inkubationszeit von drei bis vier Tagen erste Symptome. Diese ähneln einer Grippe. So kann es zu hohem Fieber, starken Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit und Erbrechen kommen. Ein typisches Anzeichen, das direkt auf eine Entzündung der Hirnhäute hindeuten kann, ist die Steifheit des Nackens . Betroffene sind nicht mehr in der Lage den Kopf auf die Brust zu beugen. Bewegungen zur Seite bereiten weniger Probleme. Auch neurologische Störungen, zum Beispiel epileptische Anfälle, Schwindel, Hörstörungen oder Schläfrigkeit können auftreten.

Eine bakterielle Gehirnhautentzündung ist ein absoluter Notfall , der sofort in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Wenige Stunden können hier über Leben und Tod entscheiden. Die virale Meningitis ist zwar akut weniger gefährlich, da sie sich aber zumindest zu Beginn der Erkrankung ähnlich äußern kann wie die bakterielle Gehirnhautentzündung, sollten Erkrankte in jedem Fall unverzüglich einen Arzt aufsuchen oder noch besser in ein Krankenhaus mit neurologischer Abteilung gehen.

Schutzimpfungen gibt es in Deutschland derzeit gegen Meningokokken von den Typen C, B, A, W und Y sowie gegen Pneumokokken und Haemophilus influenzae – also gegen bestimmte Erreger einer bakteriellen Meningitis. Gegen die viral verursachte Gehirnhautentzündung existiert (mit Ausnahme der FSME-Impfung) kein Impfstoff.



Die Ständige Impfkommission empfiehlt, dass Babys innerhalb der ersten 14 Lebensmonate die Impfungen gegen Haemophilus influenzae sowie gegen Pneumokokken erhalten. Ab 12 Monaten empfiehlt die STIKO eine Immunisierung gegen Meningokokken.

Die Pneumokokken-Impfung wird auch Menschen ab 60 Jahren empfohlen.



Da auch Mumpsviren eine virale Meningitis auslösen können, wird eine Kombi-Impfung gegen Mumps, Masern und Röteln für Babys ab dem Alter von elf Monaten empfohlen.



Gegen die Frühsommermeningoenzephalitis steht die FSME-Impfung zur Verfügung. Sie wird allen Menschen empfohlen, die sich in FSME-Risikogebieten aufhalten.