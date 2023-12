Revolution in der Krebstherapie?



Mehr als 240.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland an Krebs - Krebserkrankungen sind somit in Deutschland die zweithäufigste Todesursache.



Biontech weckt nun große Hoffnungen: Denn offenbar kann das Mainzer Pharmaunternehmen erste Erfolge bei der Therapie von Krebs vorweisen - und das für fast alle Krebsformen.