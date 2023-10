Eine frontotemporale Demenz (FTD) beginnt in der Regel früher als eine Alzheimer-Erkrankung - meist in einem Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Die jüngsten Patienten entwickeln die Krankheit bereits mit 30.



Bei fast allen Patienten zeigen sich von Beginn an Veränderungen der Persönlichkeit und im zwischenmenschlichen Verhalten. Dazu gehören insbesondere Lethargie, aber auch Reizbarkeit, Ungeschicklichkeit und Enthemmung. Einige Patienten weisen deutliche Sprachstörungen auf, insbesondere in Bezug auf die Wortfindung und die Benennung von Gegenständen oder Personen.



Erst mit einer fortschreitenden FTD entwickelt sich eine Gedächtnisstörung, die zunächst aber nicht so stark ausgeprägt ist wie bei einer Alzheimer-Erkrankung.