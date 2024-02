Masern: Warnung der WHO

In Europa häufen sich seit Beginn dieses Jahres die Fälle von Masern, dabei wird eigentlich die Ausrottung des Virus angestrebt. Gleich mehrere Länder haben mit Masern-Ausbrüchen zu kämpfen - unter anderem Österreich, Großbritannien und Rumänien. Dort gab es bereits die ersten Todesfälle infoge des Virus.



Auch in Berlin sind in den ersten Wochen des neuen Jahres vermehrt Maserninfektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der bestätigten Fälle liegt bislang bei acht. Zum Vergleich: 2023 sind insgesamt "nur" ein Dutzend Menschen in Berlin nachweislich an Masern erkrankt.



Für 2024 verzeichnet das RKI bundesweit bisher rund 45 Fälle (Stand: 13.02.24) - im gesamten Vorjahr waren es 80.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Friso Gentsch

Keine harmlose Kinderkrankheit: So gefährlich können Masern sein

Masern gehören laut RKI zu den ansteckendsten Krankheiten überhaupt - eine Infektion kann bei schwerem Verlauf tödlich enden.



Übertragen werden Masern unter anderem über Tröpfchen, die etwa beim Sprechen, Husten und Niesen abgegeben werden. Ist man ungeschützt, kann man sich dem RKI zufolge bereits anstecken, wenn man sich im gleichen Raum wie ein Erkrankter aufhält.



Masern werden oft für eine harmlose Kinderkrankheit gehalten - ein Trugschluss, denn es erkranken auch Erwachsene.



Gefährdet sind nicht nur Kinder unter fünf Jahren, sondern auch Erwachsene über 20 sowie Personen, die an einer Schwäche des Immunsystems leiden.

Masern Symptome

Zu Beginn einer Masern-Erkrankung zeigen sich Beschwerden wie hohes Fieber, Husten und Schnupfen sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum und der Augen-Bindehaut. Erst nach einigen Tagen bildet sich der typische Hautausschlag, der im Gesicht und hinter den Ohren beginnt und sich dann über den ganzen Körper ausbreitet.

Das Virus schwächt die Immunabwehr des Menschen für mehrere Monate. Die Folge: Andere Bakterien haben es leichter, den Körper zu befallen. Neben Magen-Darm-Infekten oder Mittelohrentzündungen können Betroffene auch eine lebensbedrohliche Lungenentzündung oder Hirnhautentzündung entwickeln.

Gegen Masern gibt es seit den 1960er-Jahren einen Impfstoff. In Deutschland werden in der Regel - mit einigen Monaten Abstand - zwei Dosen eines Kombinationsimpfstoffs gegen Masern, Mumps und Röteln verabreicht. Der Schutz hält lebenslang an. Kinder können ab dem elften Lebensmonat geimpft werden.



Erwachsenen, die nach 1970 geboren wurden und nur eine Dosis erhalten haben, wird eine Auffrischung empfohlen.

Masernimpfung - Wer muss sich impfen lassen?