Kriege ich auch bald einen Brief von meiner Krankenkasse? Das fragen sich aktuell viele Versicherte, denn die Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung steigen 2025.

Das kommt drauf an: Informieren Sie sich sich genau über das jeweilige Leistungsangebot der Krankenkasse. Denn nicht nur der Beitragssatz sollte beachtet werden, sondern auch die umfassenden Leistungen, die die Versicherung bietet. Dabei sollten Sie vor allem ein gutes Gesamtpaket aus Service, freiwilligen Zusatzleistungen und niedrigem Beitrag im Blick haben.

Die meisten Leistungen der Kassen sind zwar gesetzlich vorgegeben, in einigen Bereichen dürfen aber Extras angeboten werden. Darunter können zum Beispiel die professionelle Zahnreinigung oder finanzielle Bezuschussung für den nächsten Sportkurs fallen. Auch in Sachen Vorsorge oder Schutzimpfungen unterscheiden sich die Kassen.

Was viele Versicherte vielleicht nicht wissen: Wenn Krankenkassen den Zusatzbeitrag erhöhen oder erstmalig erheben, hat man ein Sonderkündigungsrecht. Man kann also die Versicherung kündigen, ohne die normalen Kündigungsfristen beachten zu müssen. Dieses Recht gilt allerdings nur bis zum Ende des Monats, in dem die Erhöhung greift.