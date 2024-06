Die Hirschlausfliege (wissenschaftlich: Lipoptena cervi) ist ein lästiger Parasit, der sich auf der Suche nach Wirten aktuell auch in Deutschland ausbreitet. Wegen seines Aussehens wird der vier bis sechs Millimeter große, rotbraune und geflügelte Blutsauger häufig auch als "fliegende Zecke" bezeichnet.

Dabei haben die beiden Insekten kaum etwas miteinander zu tun. Der offensichtlichste Unterschied: Zecken haben acht, Hirschlausfliegen sechs ziemlich dicke Beine. Zudem können Zecken nicht fliegen, weil sie keine Flügel haben. Bei der Wahl eines Wirts sind beide jedoch gleichermaßen anspruchslos. So laben sie sich am Blut von Wildtieren, Hund oder Pferd und auch Menschen lassen sie nicht aus.

Wo und wie sie zuschlagen, unterscheidet sich dann wieder deutlich. Durch die Flugfähigkeit befallen Hirschlausfliegen den Menschen zum Beispiel im Kopf und Nackenbereich. Zecken kommen fast ausschließlich über den Boden beziehungsweise Pflanzen in Bodennähe auf den Körper des Wirts.



Im Gegensatz zur Zecke verbeißt sich eine Hirschlausfliege nicht dauerhaft, sondern lässt nach etwa 20 Minuten immer wieder mal vom Wirt ab - krallt sich dann aber in den Haaren oder dem Fell fest, um später erneut Blut saugen zu können. In diesem Stadium hat sie keine Flügel mehr, denn die werden nach der "Landung" abgeworfen.