Unter dem in der Studie untersuchten "VILPA"-Konzept versteht man kurze Powerphasen im Alltag.



Zwei- bis dreimal am Tag für ein bis zwei Minuten außer Atem kommen durch ganz alltägliche Aufgaben - so bauen Sie das in Ihren Tagesablauf ein:





Tragen Sie den Wocheneinkauf die Treppe hoch, statt den Aufzug zu nehmen.

Staubsaugen, Fensterputzen oder Möbelrücken steht auf dem Plan? Dann tun Sie es zügig und mit Schwung.

Laufen oder Sprinten Sie zum Bus oder gehen Sie längere Distanzen möglichst zügig.

Graben oder Harken Sie im Garten kräftig, bis Sie aus der Puste kommen.