Der in Mitteleuropa beheimatete Bakterien-Stamm lebt vorrangig im Feldhasen. Der Erreger kommt aber auch bei Kaninchen, Mäusen, Wühlmäusen, Bibern, Ratten oder Eichhörnchen vor. Laut Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden 2023 genau 100 menschliche Tularämie-Infektionen in ganz Deutschland gemeldet. Bei Feldhasen wurde 2023 in 35 Fällen die Tularämie festgestellt. Innerhalb von zwei Wochen ist ein infizierter Hase tot. Man erkennt kranke Tiere gut an ihrem apathischen Verhalten, dem fehlenden Fluchtreflex und vereiterten Augen. Sie taumeln und haben oft struppiges Fell. Francisella tularensis überlebt im Boden oder Wasser monatelang! Daher ist eine Ausrottung des Bakteriums nahezu ausgeschlossen.

Der Erreger springt auf den Menschen über - hier sind vorrangig Jäger in Gefahr, die sich über ein krankes Tier infizieren.



Auch Haustiere können Überträger sein. Zwar erkranken Hunde und Katzen nur in seltenen Fällen selbst an der Hasenpest, können das Virus aber an Menschen weitergeben.



Meist gelangt das Bakterium über ungeschützten Hautkontakt mit kontaminierten Tieren in den Menschen, zum Beispiel beim Schlachten oder Häuten. Mediziner beobachten aber auch andere Infektionswege: durch das Einatmen von Staub (durch Mäusekot kontaminiertes Heu, staubige Erde, Rasenmähen) oder das Berühren von Schlamm. Wichtig zu wissen: Auch Zecken können bei der Übertragung eine wichtige Rolle spielen.