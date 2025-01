Feinstaub ist ein Luftschadstoff, der beim Einatmen erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Die Risiken entstehen, wenn Feinstaubpartikel in den Körper dringen. Dabei gilt: Je kleiner die Partikel sind, desto tiefer können sie eindringen. Größere Partikel werden häufig in den oberen Atemwegen abgefangen, doch feinere Partikel können bis in die Lungenbläschen oder sogar in die Blutbahn gelangen.