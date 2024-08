Demenz Der Begriff "Demenz" umfasst verschiedene Krankheiten, darunter Alzheimer, die zu einem Verlust geistiger Fähigkeiten führen. In Deutschland leben nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft schätzungsweise 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Grundsätzlich kann eine Demenz in jedem Alter auftreten, das Risiko steigt jedoch mit zunehmendem Alter stark an. Frauen erkranken häufiger als Männer. Ein Heilmittel gibt es bislang nicht.

Eine gesunde Ernährung ist einer der wichtigsten Schlüssel zur Vorbeugung von Demenz. Damit können Sie gleich mehrere Risikofaktoren wie einen erhöhten Cholesterinspiegel, Typ-2-Diabetes und Übergewicht beeinflussen.



Eine gute Orientierung für eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist die mediterrane Küche mit viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten, Olivenöl und fettem Seefisch. Wichtig in Obst und Gemüse sind die Polyphenole, die die Abwehrkräfte des Gehirns stärken und den Energiestoffwechsel verbessern.



In fettem Fisch wie Lachs, Sardelle, Kabeljau oder Makrele sind es die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die besonders gut für den Zellstoffwechsel sind und die auch in Walnüssen, Leinsamen, Chiasamen, Avocados und vielen Pflanzenölen vorkommen.



Wer seinem Gehirn etwas Gutes tun will, sollte zudem seinen Alkohol- und Zuckerkonsum im Auge behalten. Zu viel Zucker im Blut kann die Blutgefäße schädigen, was zu einer Unterversorgung bestimmter Hirnareale führen kann.