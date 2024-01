Schon seit einiger Zeit dominiert die Corona-Subvariante JN.1 das Infektionsgeschehen. Im vergangenen September in den USA entdeckt, ist die Subvariante laut RKI in der 50. Kalenderwoche von 2023 für 53 Prozent der Erkrankungen in Deutschland verantwortlich.



Der Unterschied zwischen der Pirola-Sublinie JN.1 und der Pirola-Variante BA.2.86 sei eine zusätzliche Mutation auf dem Spike-Protein von BA.2.86, erklärt Dr. Thomas Russo, Professor und Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten an der Universität Buffalo in New York, im Gesundheitsmagazin "Prevention".



Diese Mutation nutze SARS-CoV-2, "um sich an die Zellen des Menschen zu heften und ihn krank zu machen", so Russo.