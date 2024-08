Sie klingen nach Frühlingsgefühlen, sind aber für die Betroffenen alles andere als schön. Die neuen Corona-Varianten KP.1, KP.2 und KP.3, die als sogenannte Flirt-Varianten gelten, sind offenbar auf dem Vormarsch - nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums auch in Deutschland. Vor allem die Untervariante KP.3, eine Variation der bereits bekannten Omikron-Variante, soll der Grund für ein erhöhtes Infektionsgeschehen sein. "Die Ansteckungsfähigkeit ist hoch, das heißt, die Varianten sind sehr leicht übertragbar", sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA). Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 5,1 (9. August 2024). Sie beschreibt, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Dem NLGA zufolge dürfte die tatsächliche Inzidenz um ein Vielfaches höher liegen, da nur noch im Einzelfall getestet und gemeldet werde.

Befinden wir uns in einer Corona-Sommerwelle? Aktuell ist die Lage wenig dramatisch, dennoch befinden sich die Erkrankungen insgesamt auf einem vergleichsweise hohen Niveau für diese Jahreszeit. Die meisten der akuten Atemwegserkrankungen lösen die sogenannten Rhinoviren aus, besser bekannt als klassische Schnupfenerreger. Ihr Anteil liegt bei rund 21 Prozent, meldet das RKI.



Diese Erkrankungen seien zum Teil mit Störungen des Geschmackssinns und kurzzeitigem hohem Fieber verbunden, was dann auf Corona hinweise, so der Verbandsvorsitzende Matthias Berndt.