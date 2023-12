Die Corona-Varianten Eris (EG.5), Pirola (BA.2.86) und JN.1 bestimmen das Infektionsgeschehen in Deutschland. Heißt: Das sind aktuell die Varianten, die laut Robert Koch-Institut am häufigsten bei uns vorkommen.



Das Corona-Pandemie-Radar zeigt derzeit einen deutlichen Anstieg von Atemwegserkrankungen, vor allem in der Altersgruppe ab 80 Jahren. Darin enthalten sind alle Atemwegserkrankungen, nicht nur Corona.



Dass Corona in der kalten Jahreszeit wieder ein Thema werden würde, hatten viele Wissenschaftler so vorhergesagt. Gegen alle drei Varianten schützen die aktuellen Impfstoffe aber sehr gut. Wer sich impfen lassen sollte, lesen Sie hier: