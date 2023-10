Booster-Impfung Wer sollte sich vor Weihnachten noch impfen lassen?

Wer drei mal geimpft ist oder infiziert war und eine Infektion oder Impfung im Jahr 2022 hatte, hat wahrscheinlich einen hohen Schutz vor einem schweren Verlauf von SARS-CoV-2, ist aber nur gering vor einer Infektion geschützt. Wer drei Kontakte durch Impfung oder Infektion hatte, ist wahrscheinlich moderat vor einem schweren Verlauf geschützt, hat aber einen sehr geringen Schutz vor einer Infektion. Bei keinem bis zwei Kontakten besteht ein geringer Schutz vor einem schweren Verlauf, aber auch ein sehr geringer Schutz vor einer Infektion. Wer sich also vor einer Infektion schützen will, kann das bisher weder mit einer Impfung noch einer Erkrankung.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt allen ab zwölf Jahren eine erste Auffrischungsimpfung, also ingesamt eine 3. Impfung, mit einem an Omikron angepassten Impfstoff. Einen zweiten Booster, also die 4. Impfung, wird für Über-60-Jährige, Bewohner und Pfleger in Pflegeeinrichtungen und besonders gefährdete Gruppen empfohlen. Auch sie sollen mit angepassten Impfstofften immunisiert werden.



Wer noch gar nicht geimpft ist, sollte die Grundimmunisierung mit den herkömmlichen Impfstoffen bekommen.