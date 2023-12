Wer jetzt in der Hoffnung zum Kühlschrank rennt, sich oder andere mit Bier zu heilen, kann direkt wieder umkehren. Die Forscher raten nämlich dringend davon ab, virale Erkrankungen mit Bier zu behandeln. Das liegt vor allem daran, dass die Konzentration der Inhaltsstoffe nicht hoch genug ist. Außerdem sei der Alkoholgehalt des Biers eher schädlich.



Für eine Therapie würden die Inhaltsstoffe von Hopfen nicht ausreichen, sagt Mikrobiologe Günther Fritz gegenüber dem SWR. Die Ergebnisse legen nach Angaben der Forscher aber nahe, dass es in Lebensmitteln eine Vielzahl bislang wenig beachteter, hochwirksamer und zugleich gut verträglicher Wirkstoffe für ganz unterschiedliche Krankheitsbilder geben könnte.



In Kombination mit anderen Stoffen könnten sie möglicherweise in Zukunft gegen Viruserkrankungen eingesetzt werden und so das Arsenal an antiviralen Wirkstoffen erweitern.