Küssen, Anhusten oder das Benutzen derselben Toilette - all das führt nicht zur Ansteckung mit HIV. Im Alltag ist das Virus nicht übertragbar.



Eine Ansteckung passiert vor allem beim Sex. Beim Vaginal- oder Analverkehr schützen vor allem Kondome, eine HIV-Therapie und die PrEP (s.u.) vor einer Übertragung.



Ist ein HIV-Patient in einer erfolgreichen HIV-Therapie, ist das Virus im Blut nicht mehr nachweisbar und kann dann auch nicht mehr beim Sex übertragen werden.



Ein hohes HIV-Risiko besteht auch beim Drogenkonsum. Denn ein weiterer Übertragungsweg ist die Ansteckung durch HIV-infiziertes Blut, zum Beispiel an Spritzen. Mit dem Safer Use, über den die Deutsche AIDS-Hilfe aufklärt, können sich Drogenabhängige davor schützen. Das heißt, dass sie unter anderem nur ihre eigenen Spritzen und eigenes Zubehör benutzen.



Während der Schwangerschaft, bei der Geburt und beim Stillen kann es zu einer HIV-Übertragung auf das Baby kommen. Durch verschiedene Maßnahmen lässt sich dieses Risiko aber sehr stark senken, wenn die HIV-Infektion der Mutter bekannt ist.