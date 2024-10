Keine guten Neuigkeiten in Sachen Affenpocken: Bei einem Menschen in Deutschland ist erstmals eine Infektion mit der neuen Mpox-Variante Klade 1b nachgewiesen worden, meldet das Robert Koch-Institut.



Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums wurde der Fall in Köln nachgewiesen. Der Patient sei männlich, 33 Jahre alt und habe sich die Infektion wahrscheinlich in einem ostafrikanischen Land geholt. Er befinde sich seit dem 12. Oktober in stationärer Behandlung und sei derzeit in Isolation.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Mpox-Variante Klade Ib ansteckender und gefährlicher als frühere Mpox-Varianten. Trotz des Nachweises der neuen Variante geht das RKI aber weiterhin nicht von einem erhöhten Risiko in Deutschland aus.